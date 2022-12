Número de assinantes de pacotes de telecomunicações cresceu 3,6% no terceiro trimestre

O número de assinantes de serviços de telecomunicações por pacote em Portugal cresceu 3,6%, ou 155 mil, no terceiro trimestre face ao período homólogo, anunciou esta sexta-feira, 9 de dezembro, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

“O crescimento verificado foi semelhante ao registado no ano anterior e está exclusivamente associado às ofertas 4/5P [que incluem quatro, ou cinco, serviços, como internet, voz, móvel, entre outros] (+171 mil ou +7,7%)”, especifica o regulador.

“As ofertas 4/5P foram as mais utilizadas, contando com 2,4 milhões de subscritores (53,1% do total de subscritores de ofertas em pacote), seguindo-se as ofertas 3P, com 1,7 milhões de subscritores (37,7%)”, acrescenta a Anacom.

Desde o final de 2019 que não se via um aumento homólogo tão grande no número de assinantes das ofertas 4/5P, de 7,7% no terceiro trimestre, ao passo que nas ofertas com três serviços, vulgo 3P, o número de subscritores recuou 0,7% “contrariando o crescimento registado entre 2019 e 2021”, segundo a Anacom.

Já “as ofertas isoladas, single play ou 1P, que se caracterizam por não serem comercializadas em pacote, representavam 71,6% dos acessos móveis e 15,6% dos acessos fixos. No total dos acessos fixos e móveis, a maioria (56,3%) era constituída por acessos móveis single play, seguindo-se os acessos móveis integrados em pacote (22,3%), os acessos fixos integrados em pacote (18,1%) e, por último, os acessos fixos single play (3,3%)”, detalha o regulador das comunicações.

Pacotes representam metade das receitas

Até setembro, as operadoras de telecomunicações encaixaram 1393 milhões de euros com os serviços em pacote, 50,4% das receitas totais no retalho, e uma subida de 4,1% face ao período homólogo. Este é, segundo a Anacom, “o maior crescimento verificado desde o final de 2020”.

“As receitas de ofertas 4/5P representaram 65% do total das receitas em pacote ou 32,7% do total das receitas retalhistas”, especifica o regulador.

Por assinante de pacote, no terceiro trimestre, a receita média mensal cifrou-se nos 34,76 euros sem IVA, uma subida de 0,6% face ao trimestre homólogo.

“A receita média mensal foi de 43,16 euros no caso das ofertas 4/5P (+0,1%) e de 27,51 euros no caso das ofertas 3P (-0,6%)”, acrescenta

No final de setembro, “a Meo foi o prestador com maior quota de subscritores de serviços em pacote (41,1%), seguindo-se o grupo NOS (35,6%), a Vodafone (20,3%) e a Nowo (3%)”, com a Vodafone e a Meo a reforçarem a sua quota de subscritores face ao período homólogo, e com a Nos e a Nowo a diminuírem.