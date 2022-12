Negócios com criptomoedas movimentam €30 mil milhões em Portugal

Mesmo tendo o estatuto de ‘paraíso fiscal’ fim anunciado, ainda se nota em Portugal o impacto quer dos frutos dessa fama que ganhou internacionalmente, como também da penetração dos criptoativos como veículo de investimento entre a população residente. Entre julho de 2021 e junho de 2022, o volume de criptoativos transacionados em Portugal cresceu perto de 5% face ao período homólogo, para perto de 31,5 mil milhões de dólares (cerca de €30 mil milhões), de acordo com dados da consultora Chainalysis do relatório de 2022 sobre adoção de criptoativos a nível global. Este montante de transações equivale a 14% do Produto Interno Bruto (PIB) português de 2021, ano em que a riqueza produzida pelo país fora de €215 mil milhões, segundo dados do portal Pordata.

O volume de transações registado neste período não é o que seria de se esperar face à dimensão da economia portuguesa e às proporções registadas noutros países do Velho Continente. Em termos comparativos, Espanha, com um PIB mais de cinco vezes maior do que o português, de €1,21 biliões em 2021, registou transações na ordem dos 90 mil milhões de dólares (€86 mil milhões), cerca de 7% do seu produto.