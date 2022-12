Custos de construção de habitação dão sinais de abrandamento

A descida dos preços de matérias-primas como o ferro e o aço e até da energia, começam a refletir-se no abrandamento da evolução dos custos da construção de habitação nova. O Instituto Nacional de Estatística (INE) dá conta esta sexta-feira de um crescimento de 12,5% em outubro em termos homólogos, menos 0,8 pontos percentuais (p.p.) que o observado no mês anterior.

“A desaceleração dos custos da construção nova acompanha uma tendência de descida de preços sentida nos mercados desde junho de alguns materiais importantes para o sector como o ferro ou o aço”, afirma José de Matos, secretário-geral da Associação Portuguesa de Comerciantes de Materiais de Construção (APCMC).

Porém, o responsável salienta que há outros produtos que ainda estão a ter atualizações em alta, como os materiais cerâmicos, muito dependentes da energia. “Muitas destas atualizações nos produtos cerâmicos devem-se ao facto de existirem contratos de energia plurianuais que ainda não refletem a descida de preços do gás e outros combustíveis”, acrescenta José de Matos.

Materiais podem reverter metade da subida até julho

Quanto às perspetivas de evolução dos preços dos materiais, o secretário-geral da APCMC acredita que se não houver grande alteração no contexto internacional, poderá ocorrer “uma redução de preços com alguma dimensão” até ao final do primeiro semestre de 2023.

“Parte da subida de preços dos materiais registada entre 2021 e 2022 – em termos médios entre os 18% e os 20% - poderá ser revertida talvez em metade. Isto, se não houver um agravamento da situação internacional”, afirma o responsável da APCMC.

Uma descida de preços até ajudada pela diminuição da atividade económica esperada para o próximo ano.

José de Matos salienta, porém, que “existe ainda muita incerteza”, e que é necessária “muita prudência” nas previsões. A atestar esta incerteza está o facto de apesar da descida registada em alguma matérias-primas, “há tabelas de preços que estão ainda agora a ser atualizadas em alta, como nos produtos cerâmicos, sanitários e de aquecimento”, exemplifica.

Os dados revelados esta sexta-feira pelo INE dão conta de que o preço dos materiais e do custo da mão de obra apresentaram, respetivamente, variações homólogas de 17,2% e de 5,9%. O que na prática representa uma diminuição de 0,2% no custo dos materiais, enquanto os da mão de obra aumentaram 0,6%.

O INE salienta que entre os materiais que mais influenciaram esta variação estão os produtos cerâmicos, com crescimentos homólogos dos preços de cerca de 70%. Já o cimento, o betão pronto, o gasóleo, as madeiras e derivados de madeira, as obras de carpintaria, os mármores e produtos de mármore, os aglomerados e ladrilhos de cortiça e o consumo de produtos energéticos apresentaram crescimentos homólogos superiores a 20%.

Custo da mão de obra não deverá descer

Se os preços dos materiais tendem a descer a médio prazo, o mesmo não deverá acontecer com os custo de mão de obra, nota José de Matos. A par da escassez de mão de obra no setor da construção, estimada em cerca de 80 mil trabalhadores pelas associações do sector, surge agora a inflação.

“Os custos com a mão de obra- com um ritmo de subida entre os 5,5% e os 6% - têm tendência a aumentar com o aumento de inflação”, explica, salientando que estes custos têm uma grande influência no total do preço de uma habitação nova.

Para José de Matos, num caso tipo de habitação nova construída em altura e em meio urbano, “os materiais de construção representam 25% do custo total”. O responsável acrescenta que terreno pode custar entre 30% e 40%, sendo a restante fatia do custo da habitação (30%-35%), representada pelos custos com a mão de obra.