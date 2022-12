Combustíveis mais baratos segunda-feira: gasóleo deve baixar 9,5 cêntimos e gasolina 7 cêntimos

O preço dos combustíveis rodoviários em Portugal deverá voltar a registar descidas significativas na próxima semana, sendo esperada uma redução de 9,5 cêntimos por litro no gasóleo na atualização da próxima segunda-feira e uma descida de 7 cêntimos na gasolina, indicou ao Expresso uma fonte do mercado petrolífero.

As descidas refletem uma acentuada quebra não só da cotação do petróleo mas também das cotações internacionais da gasolina e do gasóleo, com os preços médios desta semana destes dois refinados a ficarem abaixo das médias da semana passada.

Se na semana passada a tonelada da gasolina oscilou entre 829 e 880 dólares entre segunda e sexta-feira, esta semana desceu de 838 dólares na segunda-feira até aos 748 dólares por tonelada esta quinta-feira.

O gasóleo teve uma evolução similar, com a tonelada a ser transacionada em torno dos 950 dólares na semana passada, e a observar já esta semana uma queda relevante: começou nos 929 dólares por tonelada na segunda-feira e chegou a 845 dólares esta quinta-feira.

As descidas esperadas para a próxima semana nos preços de venda ao público (mas que podem ser distintas de petrolífera para petrolífera) retomam assim uma trajetória descendente dos preços finais, depois de esta semana terem subido 2 cêntimos na gasolina e 1,5 cêntimos no gasóleo, segundo os preços médios reportados pela Direção-Geral de Energia e Geologia.

Estas subidas foram afetadas pela decisão do Governo de reduzir o desconto do ISP, devido às consecutivas descidas dos preços dos produtos petrolíferos (motivando uma menor arrecadação de IVA).