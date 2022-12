Bolsa de Lisboa sobe 0,11% alinhada com Europa

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta sexta-feira, 9 de dezembro, em terreno positivo, alinhada com as principais praças europeias, tendo o índice PSI avançado 0,11% para 5751,82 pontos.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, nove ficaram em alta, cinco em baixa e uma permaneceu inalterada.

Nas subidas, a Altri liderou e ganhou 1,88% para 5,41 euros e nas descidas, a Semapa destacou-se ao perder 8,03% para 12,60 euros.

No passado dia 30 de novembro, os acionistas da Semapa aprovaram, em assembleia-geral, a distribuição de reservas num montante de quase 100 milhões de euros, de acordo com o comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O valor em causa será pago a partir de 13 de dezembro e, a partir de hoje, as ações são transacionadas em bolsa "sem conferirem direito ao pagamento de reservas".

No resto da Europa, Madrid subiu 0,78%, Frankfurt 0,74%, Paris 0,46%, Milão 0,29% e Londres 0,06%.