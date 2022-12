Sonae MC anuncia apoio extraordinário de 500 euros a 36 mil trabalhadores

A MC, do grupo Sonae, vai atribuir um apoio extraordinário de 500 euros aos seus trabalhadores. A medida abrange 36.000 pessoas e representa um investimento superior a 15 milhões de euros, anunciou a empresa esta quarta-feira.

“Este é um gesto que a empresa acredita poder ajudar a mitigar os impactos sentidos no custo de vida, proporcionando um Natal melhor para todos, no contexto particularmente difícil que estamos a viver”, diz a MC num comunicado em que refere “o reforço do pacote interno de benefícios financeiros e sociais (…) num investimento anual superior a 10 milhões de euros” e destaca “o aumento do subsídio de refeição em cerca de 22 euros por mês”.

Num grupo que viu os lucros aumentarem 32,6% nos primeiros nove meses do ano e está na mira do imposto sobre lucros inesperados na distribuição, Vera Rodrigues, responsável pela área de Recursos Humanos da MC, justifica a medida referindo que o “contexto económico complexo coloca desafios à gestão do orçamento das famílias portuguesas". “Momentos extraordinários exigem medidas extraordinárias”, acrescenta a mesma responsável.

Além de outros benefícios económicos e sociais, a MC também implementou este ano medidas de flexibilidade laboral como a Flex Friday, que permite a três mil trabalhadores condensarem uma hora no dia de trabalho, de 2ª a 5ª feira, para poderem ter a tarde de 6ª feira livre. Em alternativa, é possível trabalhar em regime híbrido, escolher o horário diário de trabalho e optar por uma redução de horário, com redução proporcional do vencimento.