Itália quer alargar pagamentos em dinheiro vivo. Como compara com Portugal?

Itália prepara-se para alargar o limite de pagamentos em dinheiro vivo, uma decisão em contraciclo com as recomendações das autoridades de prevenção da lavagem de dinheiro, e que já suscitou críticas do banco central italiano. Em Portugal, as regras foram apertadas em 2017, proibindo genericamente pagamentos acima de 3000 euros, mas continua a haver muitos negócios pagos em notas, acima do limite legal.

