Consumidores esperam inflação de 5,4% na zona euro nos próximos 12 meses

Os consumidores esperam que a inflação na zona euro seja de 5,4% nos próximos 12 meses, de acordo com um inquérito de outubro publicado esta quarta-feira pelo Banco Central Europeu (BCE).

Para os próximos três anos, a longo prazo, os consumidores da zona euro esperam que a inflação seja de 3%, como no inquérito anterior, de setembro, acima do objetivo do BCE de 2%.

No inquérito de outubro, os consumidores aperceberam-se de que a inflação na zona euro nesse mês era de 9,9% (8,1% no inquérito de setembro).

A zona do euro teve uma inflação recorde de 10,7% em outubro passado.

A incerteza acerca da inflação nos próximos meses é maior do que antes do início da guerra na Ucrânia.

Os consumidores mais jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos, têm uma perceção inferior da inflação do que os consumidores mais velhos, acrescenta o BCE.

O BCE efetua o inquérito mensal às expectativas dos consumidores praticamente todos os meses a cerca de 14.000 adultos na Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Itália e Países Baixos.

Os consumidores preveem agora uma nova contração económica nos próximos 12 meses (-2,6%, acima dos -2,4% do inquérito de setembro) e uma taxa de desemprego mais elevada (12,5%, acima dos 12,2%).

As expectativas de taxas de juro hipotecário para os próximos 12 meses subiram para 4,7%, 1,4 pontos percentuais acima do que no início de 2022.