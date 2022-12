Apple atrasa lançamento de carro elétrico para 2026

A Apple voltou novamente atrás quanto ao lançamento do seu projeto de carro elétrico, anunciando que irá apresentá-lo só em 2026, de acordo com a imprensa americana, que justifica o atraso com dificuldades na condução autónoma.

Fontes consultadas pela Bloomberg revelaram que o denominado projeto Titan da Apple inclui agora um design mais convencional, com volantes e pedais de aceleração e travão, porque o veículo só pode funcionar de forma autónoma em autoestradas.

A Apple não anunciou oficialmente a existência do projeto nem a sua intenção de produzir no futuro veículos.

Apesar disso, meios de comunicação americanos afirmam que o gigante da tecnologia conhecido pelos seus iPhone e iPads trabalha pelo menos há 12 anos de forma secreta num veículo elétrico e de condução autónoma.

Segundo a Bloomberg, o objetivo agora da Apple é desenvolver um automóvel que permita aos condutores ver filmes ou jogar videojogos enquanto circulam por autoestradas.

O único sinal da Apple sobre a produção de um veículo foram declarações em abril de 2021 do conselheiro delegado da Apple, Tim Cook, que disse que "um veículo autónomo é um robô" e que "veremos o que fará a Apple".