Ministros das Finanças discutem novas regras orçamentais europeias: saiba o que está em causa

Perto de um mês depois da Comissão Europeia ter apresentado as suas orientações para a revisão das regras de governação económica na União Europeia (UE), os ministros das Finanças terão esta semana a primeira discussão formal sobre o assunto. Com as regras orçamentais em vigor ainda suspensas, na sequência da pandemia, este é um dos temas ´quentes´ nas reuniões do eurogrupo - que agrega os ministros das Finanças da zona euro - e do Ecofin - que junta todos os ministros das Finanças dos 27 -, esta segunda-feira e terça-feira.

