Europa e EUA acusam China de sobreprodução e admitem mais tarifas sobre o ferro e alumínio

Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) querem implementar tarifas sobre as importações de ferro e de alumínio chineses, acusando Pequim de sobreprodução, noticia a Reuters esta terça-feira, 6 de novembro.



O objetivo é travar as emissões de carbono, limitar a produção chinesa e proteger a produção própria, que os Estados Unidos e a UE acusam de ser excessiva e acima das necessidades de consumo global.

Segundo a consultora Wood Mackenzie, citada pela Reuters, a China produz 60% do ferro e 57% do alumínio a nível global.



A produção de ferro e aço globais representam 7% das emissões de dióxido de carbono, ou 3,4 mil milhões de toneladas.



A ideia para a implementação de tarifas, que veio da presidência de Joe Biden e que não se restringiria à China, mas também a outros países emissores de carbono, ainda não foi alvo de proposta formal, antecipando-se ainda vários meses de negociações com a UE até se chegar a um acordo final no final do próximo ano.



A proposta já foi apresentada pela administração Biden à Comissão Europeia no final de outubro, ao comissário europeu para o Comércio Valdis Dombrovskis

As importações de ferro e alumínio da China para os Estados Unidos e para a UE já são limitadas pela existência de tarifas em ambas as regiões, sendo a ideia agravá-las.