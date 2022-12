Consumo de gás natural recua 5,7% em novembro

O consumo de gás natural manteve a tendência de redução em novembro, recuando 5,7%, face ao mesmo mês do ano anterior, segundo dados da REN - Redes Energéticas Nacionais, esta terça-feira divulgados.

"No mercado de gás natural, a tendência de redução de consumo manteve-se este mês [novembro], com uma taxa homóloga negativa de 5,7%, com uma quebra marginal de 0,7% no segmento de produção de energia elétrica e um recuo de 9,6% no segmento convencional", indicou a gestora dos sistemas nacionais elétrico e de gás natural.

Já o saldo de trocas com Espanha, através de gasoduto, voltou a ser exportador, no mês em análise, equivalendo a 1,3% do consumo nacional.

No acumulado de janeiro a novembro, o consumo de gás natural registou uma diminuição de 2%, com uma quebra de 19% no segmento convencional e um aumento de 30% no segmento de produção de energia elétrica, que registou no acumulado do ano até novembro o valor mais alto de sempre, apontou a REN.