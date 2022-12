Preço do Brent sobe 2,64% após medidas contra petróleo russo

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro subia esta segunda-feira 2,64% no mercado de futuros de Londres, perto dos 88 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, encerrou na sexta-feira com uma queda de 1,45%, mas esta segunda-feira recuperou e às 12:00 (hora de Lisboa), negociava a 87,83 dólares, depois de a União Europeia (UE) ter aplicado um embargo a todas as importações de petróleo russo transportadas por navio.

Bruxelas também introduziu a proibição de transportar crude russo vendido a terceiros países a um preço superior a 60 dólares por barril, em conformidade com o acordado na semana passada com os países do G7.

Na sexta-feira, a UE, o G7 (as sete economias mais ricas do mundo) e a Austrália concordaram na imposição deste limite máximo, com a Rússia a indicar de imediato que "não aceitará" a medida, que deverá ser aplicada nos próximos dias para limitar os meios financeiros de Moscovo na sequência da invasão militar da Ucrânia.