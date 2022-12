Confiança empresarial na Alemanha melhora em novembro

A confiança das empresas na Alemanha melhorou em novembro à medida que o pessimismo das empresas em relação aos próximos seis meses diminuiu. Esta melhoria sinaliza que a recessão poderia ser menos severa do que muitos esperavam.

O índice de confiança empresarial do Instituto Alemão de Investigação Económica (Ifo), esta segunda-feira anunciado para o conjunto da Alemanha, subiu para 86,3 pontos em novembro, contra 84,5 em outubro.

"Embora as empresas estivessem menos satisfeitas com os seus negócios em curso, o pessimismo sobre os próximos meses diminuiu acentuadamente. A recessão pode ser menos severa do que muitos esperavam", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

No setor transformador, a confiança empresarial aumentou significativamente porque as empresas estão menos pessimistas quanto ao futuro, embora tenham avaliado pior a sua situação atual.

As novas encomendas caíram novamente e a incerteza sobre o desenvolvimento empresarial diminuiu um pouco, embora se mantenha elevada.

A incerteza aumentou mais nas empresas de energia intensiva.

A confiança das empresas melhorou fortemente no setor dos serviços. Os prestadores de serviços estavam menos pessimistas quanto aos próximos meses, mas menos satisfeitos com a sua situação atual.

No comércio, a confiança empresarial voltou a aumentar à medida que as empresas avaliavam melhor a sua situação atual e aumentavam as suas expectativas.

No entanto, metade das empresas continuam pessimistas em relação aos próximos seis meses.

No setor da construção, a confiança empresarial melhorou depois de as empresas considerarem a sua situação atual muito melhor e as suas expectativas recuperarem um pouco, embora sejam pessimistas.

O número de novas encomendas diminuiu novamente no setor da construção.