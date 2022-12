Bolsa de Lisboa fecha no "verde" com PSI a subir 0,15%

A bolsa de Lisboa encerrou hoje no “verde” com o índice PSI a registar uma subida de 0,15% para 5865,47 pontos e a Jerónimo Martins a liderar as descidas ao perder 2,25%.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 10 terminaram a sessão em alta, quatro em baixa e uma ficou inalterada.

A Jerónimo Martins ficou em 20,82 euros por ação e, nas subidas, a Semapa liderou e avançou 1,90% para 13,98 euros.

No resto da Europa, Paris desceu 0,67%, Frankfurt 0,56%, Milão 0,30% e Madrid 0,15%, mas em Londres o índice FTSE 100 registou uma valorização de 0,15%.