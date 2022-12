Portugal é atrativo para investimento na transição energética, diz líder da McKinsey

Com escritório aberto desde 1986, mas com projetos no país que remontam ao início dos anos 70, a McKinsey acredita no potencial e na capacidade de Portugal para crescer nas ­áreas da transição energética, da bio­tecnologia azul (os ativos do mar) e tecnológicas — esta última traduzida na criação de startups e de unicórnios. São sectores em que o país pode liderar e projetar o futuro e onde já dá cartas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler