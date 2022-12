OPEP decide não mexer nas metas de produção de petróleo

A reunião deste domingo de ministros da OPEP - Organização dos Países Exportadores de Petróleo resultou na decisão de não fazer qualquer alteração às metas de produção dos produtores de crude que integram esta aliança.

O comunicado divulgado pela OPEP indica que os membros da organização “reiteraram estar preparados para se reunirem a qualquer momento e tomarem medidas adicionais para responder aos desenvolvimentos de mercado e apoiar um equilíbrio do mercado petrolífero e da sua estabilidade se necessário”, mas nenhuma decisão foi tomada no sentido de alterar a trajetória traçada.

Recorde-se que na sua reunião de outubro a OPEP acordou um corte, para novembro, da produção petrolífera em 2 milhões de barris por dia, dos quais 1,27 milhões viriam do núcleo duro de 10 membros da OPEP e o restante dos seus aliados.

Segundo a Reuters, a produção efetiva na OPEP em novembro terá caído menos que isso, baixando em 710 mil barris diários face a outubro.

No comunicado deste domingo, a OPEP indica que agendou para 4 de junho de 2023 a sua próxima reunião ministerial.

A reunião da OPEP decorreu por videoconferência, e não presencialmente, o que retirou importância política ao encontro, num momento em que o mercado petrolífero está mergulhado em forte incerteza, devido ao abrandamento da economia chinesa, mas também devido às sanções europeias à Rússia.

Esta segunda-feira entrará em vigor a proibição de entrada na União Europeia de petróleo russo por via marítima, dias depois de ter sido acordado pelos líderes europeus um teto ao preço do petróleo russo, no que respeita a transações envolvendo empresas europeias. A 5 de fevereiro de 2023 entrará também em vigor o embargo à importação de produtos petrolíferos refinados oriundos da Rússia.