A Outsystems e as virtudes do Low Code

O Low Code tem por base inteligência artificial que gera, de forma automática, códigos que traduzem para as máquinas interações que os programadores atribuem a ícones e formulários, mas também deixa em aberto novos métodos de programação — que em cenários mais futuristas poderão passar pelo texto ou pela oralidade.

No caso da OutSystems, há quem encontre afinidades com as tecnolo­gias Net da Microsoft, mas também há quem recorde que o segmento continua dinâmico. “Estão sempre a aparecer novas linguagens. É difícil dizer se a OutSystems irá tornar-se a plataforma de programação mais usada no futuro. Depende da capacidade que mostrar para se renovar e adaptar ao mercado”, refere André Ferrão, responsável pela área de tecnologias na Randstad.