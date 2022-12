Outsystems: como Paulo Rosado transformou a programação de software em 21 anos

Chegará o dia em que as máquinas farão tudo o que os humanos disserem, mas enquanto esse dia não chega Paulo Rosado haverá de encontrar forma de pôr humanos a usar a tecnologia OutSystems. Passados mais de 20 anos desta previsão, a humanidade continua à procura de formas mais fáceis de dar ordens a máquinas, e a OutSystems já lidera uma comunidade de 600 mil programadores e está avaliada em 9,5 mil milhões de dólares (€9,17 mil milhões). Talvez nem o próprio Paulo Rosado, o empreendedor que criou uma startup ainda antes de o termo ser conhecido em Portugal, tivesse noção do alcance do conceito que inaugurou com a OutSystems. E é o próprio sócio fundador Rui Pereira a confirmá-lo: “Foi do ­diálogo que tivemos com uma empresa de análise de mercado que se chegou ao termo Low Code. Arrancámos em 2001, mas esta conversa só surge depois de 2010. Antes disso, éramos um Frankenstein que quase ninguém entendia.”

A concorrência com a Oracle, Microsoft ou SalesForce confirma que o Low Code nada tem de ficção científica, ainda que a maior virtude do conceito possa funcionar como potencial amea­ça para o statu quo da informática que cresceu nos últimos 70 anos, com o domínio de linguagens, sintaxes e códigos que moldam aplicações e software com diferentes funcionalidades e fluxos de dados.