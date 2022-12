Gaia acolhe projeto-piloto que visa promover maior coesão social nas cidades

A pandemia de covid-19 mostrou às pessoas e às instituições como é premente a necessidade de termos cidades com mais e melhores espaços públicos, mas também onde se experienciem novas vivências nas relações entre as pessoas e as organizações.

É com este mote que surgiu, em Vila Nova de Gaia, o primeiro Laboratório de Cidades Relacionais do país, um projeto que, segundo os organizadores, visa aproximar pessoas e instituições, promovendo a resiliên­cia e a coesão social e melhorando as relações de confiança.