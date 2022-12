Blackstone limita reembolsos a investidores de fundo imobiliário de 125 mil milhões de dólares

A gigante norte-americana da gestão de ativos Blackstone decidiu limitar em novembro os reembolsos aos investidores do fundo Blackstone Real Estate Income Trust, autorizando apenas 43% dos pedidos de reembolso do montante investido nos títulos, de acordo com o “Financial Times”.

Segundo o jornal, cerca de 70% dos pedidos de levantamento dos capitais investidos vieram da Ásia, com os investidores preocupados com o risco de baixos retornos dos negócios de imobiliário comercial a longo prazo.

Em novembro o fundo da Blackstone apenas autorizou a devolução aos investidores de 1,3 mil milhões de dólares (1,24 mil milhões de euros), 43% do montante solicitado pelos detentores de títulos. Segundo a Blackstone, os pedidos de reembolsos acumulados para outubro, novembro e dezembro excedem os limites de levantamentos das regras do fundo (que são de 5% do valor dos ativos líquidos do fundo ao longo do trimestre, ou de 2% no espaço de um mês).

O fundo, que angariou 125 mil milhões de dólares (cerca de 119 mil milhões de euros) dos investidores, tem um ativo líquido (ou seja, descontando dívida) de 69 mil milhões de dólares (66 mil milhões de euros), incluindo imóveis logísticos e residenciais, casinos e edifícios de escritórios, entre outros.

A informação da limitação dos reembolsos solicitados pelos investidores surgiu depois de esta quinta-feira a Blackstone ter anunciado ao mercado a venda dos 49,9% que o referido fundo imobiliário tinha na MGM Grand Las Vegas e Mandalay Bay Resort, por 1,27 mil milhões de dólares (1,21 mil milhões de euros).