Tomás Correia pediu para pagar 185 mil euros só no fim de 2023

O antigo presidente do Montepio António Tomás Correia solicitou ao Tribunal de Santarém para pagar a coima de €187.500 a que foi condenado pelo Banco de Portugal apenas no fim do próximo ano. Espera vender um imóvel para obter receitas. A lei permite o pagamento até um ano depois da decisão transitar em julgado, mas a justiça recusou.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler