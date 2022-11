Turismo: Hóspedes e dormidas crescem em outubro face ao período pré-pandemia

O número de hóspedes e de dormidas em unidades de alojamento turístico portuguesas cresceu 5% e 6,2%, respetivamente, em outubro face ao mês de outubro de 2019, o último comparável sem o efeito da pandemia da covid-19, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira, 30 de novembro.



Em outubro, o número de hóspedes alcançou os 2,6 milhões, ao passo que o número de dormidas cifrou-se nos 6,8 milhões. Face a outubro do ano passado, a subida foi de 23,4% e 23,5%, respetivamente.

O contributo do mercado interno foi de 1,8 milhões de dormidas, uma quebra homóloga de 2,7%; ao passo que os turistas estrangeiros representaram 4,9 milhões de dormidas, um crescimento de 37,3% face a outubro do ano passado.

Em relação ao período pré-pandemia, os crescimentos foram de 21% nos residentes - “o maior crescimento face a 2019”, segundo o INE - e de 1,5% nos não residentes face a outubro de 2019, segundo o INE.



Face ao mês homólogo, o Algarve representou 28,2% das dormidas, “seguindo-se a Área Metropolitana de Lisboa (26,6%) e o Norte (16,5%)”.

Face a outubro de 2019, apesar do aumento do número de dormidas no conjunto do País, na análise por região “apenas o Algarve registou um decréscimo (-1,3%)" nas dormidas, ao passo que registaram-se aumentos de 25% na Madeira e de 17,5% nos Açores, entre as maiores variações positivas na comparação face ao pré-pandemia.

O INE acrescenta que “em outubro, 21,6% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (26,5% em outubro de 2021).”.

Invasão norte-americana

Um dos aumentos mais expressivos face ao outubro pré-pandémico está no número de dormidas de norte-americanos, que cresceu 39,5% nestes três anos. E face a outubro de 2021, o número de dormidas de cidadãos dos Estados Unidos mais do que quintuplicou.

Um dos mercados emissores de turistas tradicionais de Portugal, o do Reino Unido, registou, face a outubro de 2019, um decréscimo de 1,7% nas dormidas apesar de ainda significarem 20,8% do total das dormidas de não-residentes.



Outro mercado emissor tradicional, o mercado alemão, que representou 12% das dormidas em outubro, registou uma quebra de 10,2% face a outubro de 2019.

Destaque ainda para o mercado checo, com um aumento de 63,1% face a 2019. O mercado espanhol cresceu 17,4% em número de dormidas, com uma quota de 8,2% em outubro.



Face a outubro de 2019, a maior queda foi do mercado brasileiro, com um recuo de 15,3% das dormidas.