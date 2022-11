PSI fecha no "verde" com energéticas a dar força

O PSI fechou a sessão desta quarta-feira, 30 de novembro, em alta de 0,55% nos 5862,69 pontos, alinhando com a tendência europeia de ganhos.



No Velho Continente, Londres subiu 0,81%, Paris, 1,04%, e Frankfurt, 0,29%. O Stoxx 600, índice de referência para toda a Europa, avançou 0,78%.



Em Lisboa, a lista de ações ganhadoras foi encabeçada pela Greenvolt (+2,82% para os 8,03 euros), pela EDP (+2,35% para os 4,52 euros), e pela Semapa (+2,14% para os14,34 euros).



A Galp Energia e a EDP Renováveis deram alento adicional, crescendo 1,68% e 1,47%, respetivamente, para os 11,79 euros e 22,05 euros.



Entre as seis cotadas que fecharam com perdas, destaque para a Corticeira Amorim, que depreciou 1,87% para os 8,91 euros.



Os CTT e o BCP encerraram inalterados nos 3,18 euros e 0,15 euros, respetivamente.