Mubadala e King Street notificam Concorrência sobre investimento em residências de estudantes

O fundo de Abu Dhabi Mubadala e o fundo norte-americano King Street firmaram uma parceria para investir no negócio de residências estudantis em Portugal e a Espanha, tendo notificado a Autoridade da Concorrência (AdC) desta operação de concentração.

As duas empresas criaram um veículo de investimento conjunto através do qual pretendem construir uma plataforma de aquisição, promoção e exploração de projetos de residências de estudantes nas principais cidades universitárias da Península Ibérica, assumindo a Mubadala e a King Street o controlo da sociedade de propósito específico Olivine Phlox Investments Holdings, com sede em Luxemburgo.

No aviso publicado, o regulador da concorrência esclarece que a operação de concentração consiste na aquisição pela Mubadala Investment Company PJSC e pela King Street Capital Management de uma entidade, que, indiretamente, vai deter uma plataforma para a aquisição e desenvolvimento de projetos de habitação estudantil em Espanha e em Portugal.

A plataforma vai ser desenvolvida através da sociedade de propósito específico Olivine Phlox Investments Holdings, entidade "recentemente criada" com o objetivo de levar a cabo as atividades de aquisição, propriedade, desenvolvimento, venda, gestão e exploração de uma carteira de ativos de habitação estudantil localizada nas principais cidades universitárias, principalmente em Espanha e Portugal, segundo o aviso.

O King Street Capital Management é uma empresa global de gestão de investimentos alternativos, ativa em Portugal na aquisição e gestão de bens imobiliários para fins não residenciais.

Já a Mubadala Investment Company é descrita no aviso como uma sociedade anónima cotada na bolsa de Abu Dhabi, que investe globalmente e gere um portfólio de empresas diversificado, em setores prioritários como o aeroespacial, TIC, semicondutores, metais e mineração, energias renováveis, petróleo e gás, petroquímica, serviços públicos, saúde, imobiliário, serviços de defesa, tecnologias para farmácia e medicina, agronegócios e uma carteira global de participações financeiras.

Em Portugal, a Mubadala Investment Company está ativa na aquisição e gestão de bens imobiliários para fins não residenciais.