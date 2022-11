Desemprego manteve-se nos 6,1% em outubro, com 316,6 mil pessoas sem trabalho em Portugal

Apesar do cenário de incerteza, em outubro, a taxa de desemprego em Portugal não sofreu alterações face ao mês anterior. A estimativa provisória do Instituto Nacional de Estatística (INE), conhecida esta quarta-feira, dá conta de uma taxa de desemprego de 6,1% no mês passado, valor idêntico ao registado em setembro e 0,2 pontos percentuais (p.p) inferior ao do mês homólogo de 2021.

A autoridade estatística nacional sinaliza que o número de desempregados em Portugal foi de 316,6 mil em outubro, recuando 0,7% em relação a setembro deste ano e 3,5% relativamente a outubro do ano passado.

