Vistos gold: quase 80% das casas compradas situam-se em Lisboa e no Porto

Quase 80% das propriedades compradas este ano, ao abrigo do regime dos vistos gold, situam-se nos distritos de Lisboa e Porto. São oito em cada dez, noticiou esta terça-feira o "Jornal de Notícias". Só Lisboa concentra metade destas propriedades.

Os dados mostram que o objetivo do Governo de dificultar a emissão de autorizações de residência a quem comprasse casas nas duas maiores cidades e no litoral não foi alcançado.

De facto, as zonas menos habitadas não atraíram estes investidores, como revelam os dados adiantadas. Dos 808 imóveis adquiridos, só 61 (7,5%) se situam em regiões pouco povoadas, diz o jornal.

As novas regras para Lisboa e Porto, que entraram em vigor a 1 de janeiro deste ano, só proibiram a compra para fins residenciais, não impedindo a compra para fins comerciais ou turísticos.

Os restantes municípios no distrito de Lisboa onde se adquiriram mais imóveis foram Cascais (37), Sintra (dez) e Oeiras (nove). No distrito do Porto, destacam-se Matosinhos (20), Marco de Canaveses (nove), Gaia e Amarante (cinco cada). No Algarve, lideram Lagos (15), Loulé (14) e Albufeira (11).