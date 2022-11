Portugal 2020 atinge 80% de execução e 115% de compromisso

O programa Portugal 2020 (PT 2020) atingiu 80% de execução e 115% de compromisso em outubro, segundo dados revelados esta terça-feira.

"[...] O Portugal 2020 atingiu, no final de outubro de 2022, uma taxa de compromisso de 115% e uma taxa de execução de 80%", lê-se numa nota divulgada no 'site' do PT 2020.

Até outubro, estão aprovados fundos no valor de 30.900 milhões de euros, destinados a apoiar projetos com 47.500 milhões de euros de investimento elegível.

O valor dos fundos executados está agora em 21.600 milhões de euros, enquanto os fundos pagos a beneficiários representam 22.100 milhões de euros, ou seja, 82% dos fundos programados.

Com uma dotação global de cerca de 26.000 milhões de euros, o programa PT 2020 consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, "no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020".

Os primeiros concursos do PT 2020 foram abertos em 2015.