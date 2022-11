Partidos retomam discussão das alterações à lei laboral. O que une e separa Governo e oposição?

Aprovado que está o Orçamento do Estado para 2023, o diploma do Governo que altera as leis laborais volta esta terça-feira, 29 de novembro, a ser discutido na Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na Assembleia da República. Entre o que o Executivo inscreve na proposta e o que os partidos gostariam que lá estivesse há mais diferenças do que semelhanças. A regulação das relações laborais na economia das plataformas digitais é o principal ponto de fricção, mas são várias as matérias onde a visão do Governo se afasta da da oposição.

