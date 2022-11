PSI encerra em alta com impulso da Altri e da Galp Energia

O PSI fechou em alta de 0,2% nos 5830,42 pontos a sessão desta terça-feira, 29 de novembro, com dez cotadas a fechar em terreno positivo, quatro em baixa e uma, a Nos, inalterada nos 3,88 euros.



Na Europa, a sessão foi mista. Londres e Paris fecharam a subir 0,51% e 0,057%, ao passo que Frankfurt perdeu 0,19%.



A Altri (+1,74% para os 5,55 euros), a Mota-Engil (+1,14% para os 1,24 euros), e a Galp Energia (+1,09% para os 11,59 euros) deram impulso ao principal índice português.



Entretanto, a EDP Renováveis decresceu 1,9% para os 21,73 euros e a Semapa retrocedeu 1,82% para os 14,04 euros, liderando as perdas.



Na tarde desta terça-feira os principais índices norte-americanos de ações negociavam em baixa, com os protestos da população chinesa contra a política de zero casos de covid-19 e a possibilidade de mais aumentos pronunciados de juros pela Reserva Federal, o banco central dos Estados Unidos.