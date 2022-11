Inflação estimada em novembro em Espanha abranda para 6,8%

Os preços em Espanha subiram 6,8% em novembro, comparando com o mesmo mês de 2021, segundo uma estimativa oficial divulgada esta terça-feira, 29 de novembro, que, a confirmar-se, revela o quarto mês consecutivo da moderação da inflação no país.

A inflação (subida dos preços comparando com o mesmo mês do ano anterior) foi 10,5% em agosto, 8,9% em setembro e 7,3% em outubro em Espanha, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

Na estimativa publicada esta terça-feira para novembro, o INE diz que "esta evolução se deve, principalmente, à descida dos preços dos combustíveis, que subiram em novembro de 2021, e da eletricidade, com uma descida maior do que no ano passado".

"Também influencia, embora em menor medida, o aumento dos preços da nova estação do vestuário e do calçado, que foi mais moderado do que em 2021", acrescenta o INE.

Nos meses anteriores, o INE revelou que, no sentido contrário, o que mais influenciou o aumento dos preços foi a alimentação, que tem registado as maiores subidas desde a década de 1990.

Na estimativa divulgada esta terça-feira, o INE não revela que produtos mais contribuíram para o aumento dos preços, só aqueles que justificam a moderação da inflação.

Sem os preços dos alimentos não elaborados e da energia (inflação subjacente), a variação dos preços em novembro em Espanha foi 6,3%, mais uma décima do que em outubro, segundo a mesma estimativa.