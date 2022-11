"Era importante não fecharmos a porta à expansão" do futuro aeroporto, defende o ministro das Infraestruturas

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, gracejou no encerramento do seminário, "Novo Aeroporto, Tempo de decidir", realizado esta terça-feira em Lisboa, dizendo: "pensei muito antes de aceitar, a aviação só me tem trazido dissabores". Afirmanfo depois que as questões em torno da localização do aeroporto, espelham um dos "nossos defeitos como coletividade" que "é a incapacidade de decidir". "É uma característica que temos de saber contrariar, mesmo sabendo que as decisões que tomamos nem sempre são certas".

"Há coisas quase consensuais, eu diria mesmo que é factual, temos um aeroporto saturado. Não há espaço para mais aviões no aeroporto da Portela", frisou o ministro das Infraestruturas, que falava na cimeira organizada pelo Conselho Económico Social e pelo jornal Público. Pedro Nuno Santos sublinhou que essa é uma das grandes razões para os atrasos em catadupa da TAP.

"Era importante não fecharmos a porta à expansão [na localização que vier a ser encontrada para o futuro aeroporto]. É um dos pontos que devemos ter em atenção quando formos tomar uma decisão coletiva", frisou.