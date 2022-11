Consórcio liderado pela Navigator investe 103 milhões de euros em novas embalagens de base florestal

Um consórcio com 27 entidades liderado pela The Navigator Company vai investir 103 milhões de euros em soluções de embalagem com materiais de base renovável, a partir de eucalipto, que substituam as de plástico de origem fóssil.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, 29 de novembro, a The Navigator Company adianta que o consórcio é composto por 16 empresas e 11 universidades e centros de investigação e que 80 milhões de euros, dos 103 milhões de euros destinados a investigação, desenvolvimento e comercialização de soluções de embalagem inovadoras, são para investimento produtivo e 23 milhões para Investigação & Desenvolvimento.

A empresa é a promotora e líder do consórcio de 27 parceiros nacionais da Agenda Mobilizadora "From Fossil to Forest -- Produtos de Embalagem Sustentáveis para Substituição do Plástico Fóssil", que integra a componente C5 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“A Agenda ”From Fossil to Forest" vai traduzir-se no desenvolvimento de 11 novos produtos inovadores de base sustentável, na criação de mais de 100 postos de trabalho diretos e num volume de negócios anual que ultrapassará os 120 milhões de euros", salienta no comunicado.

A Navigator destaca ainda o seu contributo para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, pelo efeito de substituição de plástico de origem fóssil por um material celulósico com maior capacidade de reciclagem e biodegradável.