Catar assina acordo de fornecimento de gás natural à Alemanha

O Catar vai fornecer à Alemanha gás natural liquefeito nos próximos 15 anos no âmbito de um acordo de longo-prazo assinado com o país do Golfo, noticia a Bloomberg esta terça-feira, 29 de novembro.



No âmbito do acordo entre a QatarEnergy, detida pelo estado catarense, e a norte-americana ConocoPhillips, serão 2 milhões de toneladas de gás natural liquefeito por ano que a Alemanha receberá a partir de 2026 e nos 15 anos seguintes. O acordo foi anunciado pelo ministro da Energia do Catar, Saad al Kaabi, esta terça-feira.

Este gás ajudará a substituir o gás natural russo que até fevereiro deste ano, mês da invasão da Ucrânia ordenada por Moscovo, chegava abundante e barato à indústria alemã. Segundo a agência, este gás natural liquefeito representa 6% do gás russo que a Alemanha comprou à Rússia no ano passado.

O Catar está ainda a negociar com outras entidades alemãs, neste caso as energéticas RWE e Uniper, contratos de longo-prazo de fornecimento, segundo a Bloomberg.



O gás, que antes chegava de gasoduto quando vinha da Rússia, vai ter de ser armazenado em cinco novas instalações de armazenamento que serão construídas na próxima década e que custarão 6,5 mil milhões de euros.