Banco HSBC vende operação canadiana por 9,6 mil milhões de euros

O banco britânico HSBC vai vender por 13,5 mil milhões de dólares canadianos (cerca de 9,6 mil milhões de euros ao câmbio atual) a sua operação canadiana ao Royal Bank of Canada, noticiou o Financial Times esta terça-feira, 29 de novembro.



O objetivo é focar-se nos mercados asiáticos, com a maior acionista do banco, a seguradora chinesa Ping An, a pressionar a administração do HSBC para dividir o banco em dois, um focado no negócio asiático e outra no Ocidente.



O banco começou a estudar a venda da operação canadiana em outubro estimando o valor nos 8,7 mil milhões de euros.

Segundo o presidente executivo do HSBC, Noel Quinn, citado pelo jornal, “o acordo faz sentido estratégico para as duas partes”. O negócio deverá ser concluído no final de 2023.



O HSBC prevê um ganho antes de impostos de 5,7 mil milhões de euros com o negócio, que serão distribuídos aos acionistas através de um dividendo extraordinário e da recompra de ações.