Volkswagen Autoeuropa acorda aumentos de 5,2% a partir de dezembro para compensar efeitos da inflação

Após várias reuniões com a administração da Volkswagen Autoeuropa, a Comissão de Trabalhadores (CT) informa que foi acordado um aumento extraordinário dos salários de 5,2%, a partir de dezembro de 2022.

Entretanto, de acordo com um comunicado emitido esta segunda-feira, a CT nota ainda que, perante aquela novidade, fica sem efeito o aumento de 2% que já estava previamente acordado – com a administração da empresa – para entrar em vigor a partir de janeiro do próximo ano.

Recorde-se que o diferendo que se gerou nos últimos dois meses – com a administração inflexível nos 2%, com um prémio único adicional de 400 euros a cada trabalhador, e a CT a exigir 5% para compensar os efeitos da inflação – chegou a originar a marcação de uma greve que, depois, a CT viria a desconvocar. Ainda assim, dois dos sindicatos insistiram na paralisação laboral nos passados dias 17 e 18 de novembro. Mas a administração da Autoeuropa disse que essa paralisação foi seguida apenas por 37% dos trabalhadores.

Entretanto, ao Expresso a CT confirma que o prémio único de 400 euros já foi pago aos cerca de 5200 trabalhadores que laboram diariamente na fábrica de Palmela, que é a maior do sector automóvel em Portugal.