Bolsa de Lisboa abre a cair 0,29%

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o índice PSI (Portugal Stock Index), a cair 0,29%, para os 5861,31 pontos.

Na abertura da sessão desta segunda-feira, estavam a descer as ações da EDP e da Galp, com recuos de 0,75% e de 0,35%, respetivamente, contrastando com as valorizações de 0,45% da Altri e de 1,7% do BCP.

O título que mais subia no arranque desta nova semana era o da Corticeira Amorim, a valorizar 2,15%, segundo a Euronext.

Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou a cair 0,04% para 5.877,95 pontos, ao contrário das principais praças europeias, que negociaram em alta ligeira.

Das 15 cotadas que integram o PSI, oito subiram, cinco caíram e duas ficaram inalteradas, a Jerónimo Martins (em 21,24 euros) e os CTT - Correios de Portugal (3,18 euros).

No resto da Europa, Madrid avançou 0,34%, Londres subiu 0,27%, Paris 0,08% e Frankfurt 0,01%.