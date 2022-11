ADSE: eleições arrancam em clima de descontentamento dos beneficiários

As eleições para os quatro representantes dos beneficiários no Conselho Geral e de Supervisão da ADSE (CGS) arrancam esta segunda-feira, 28 de novembro, às 9h, e duram três dias online (até às 17h00 do dia 30, em contínuo), com a quarta-feira a juntar o ato presencial nas secções de voto existentes em organismos públicos nas capitais de distrito em Portugal continental e nas regiões autónomas. Foram admitidas sete listas de candidatos às eleições, cujos programas e composição estão disponíveis no site da ADSE, onde está igualmente o passo a passo do voto eletrónico.



Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler