Londres proibiu anúncios do Catar em transportes, agora o país vai rever investimentos na capital britânica

Depois de Londres ter decidido proibir os anúncios do Catar dos autocarros, táxis e rede de metro da cidade, o país do Médio Oriente que está a acolher o Mundial 2022 lançou uma revisão dos seus investimentos na capital britânica, escreve o jornal “Financial Times”.

A proibição levada a cabo pela Transport for London (órgão responsável pelos serviços de transporte em Londres) deve-se às preocupações sobre os direitos da comunidade LGBT+ e os direitos dos trabalhadores migrantes no Catar. Estas são, aliás, duas das principais críticas que têm sido apontadas ao país anfitrião da Copa do Mundo da FIFA 2022, a decorrer em Doha.

Em reação às proibições aos anúncios nos transportes londrinos, o Catar adiantou que está “a rever os seus investimentos atuais e futuros” na capital britânica e “a considerar oportunidades de investimento em outras cidades e nações do Reino Unido”, segundo uma fonte envolvida na revisão dos investimentos, citada pelo “FT”.

A decisão de banir a publicidade “foi interpretada como uma mensagem do gabinete do presidente da câmara [de Londres] de que o negócio do Qatar não é bem-vindo em Londres”, de acordo com a mesma fonte.

Não é certo o impacto que esta proibição pode ter nos negócios entre os dois países. Mas como aponta o jornal económico britânico, o Catar tornou-se um dos maiores investidores em Londres nos últimos 20 anos.