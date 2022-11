Preço dos combustíveis cai cerca de 5 cêntimos por litro na próxima semana

Depois das quedas na semana passada, o barril de Brent, petróleo de referência na Europa e um dos indicadores do preço dos combustíveis, voltou a cair, para cerca de 86 dólares por barril, tendo chegado a tocar os 85 na quinta-feira. Assim, se a semana terminasse agora, os preços dos combustíveis que seriam fixados para a próxima semana seriam inferiores aos atuais em cerca de cinco cêntimos.

O preço da próxima semana tem em conta diversos fatores, conforme explicou fonte do setor ao Expresso, mas, tendo em conta a média da cotação na semana, já não deverá sofrer grandes alterações. Segundo a referida fonte, a gasolina deverá ficar 4,5 cêntimos por litro mais barata e o gasóleo 5 cêntimos por litro.

Assim, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas na quinta-feira, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), à partida, poderá contar com um preço médio de 1,641 euros por litro de gasóleo simples e 1,644 por litro de gasolina simples 95. De notar que o preço varia entre cada posto de abastecimento e a DGEG faz apenas uma média.

De acordo com a fonte do Expresso, o preço da gasolina baixou cerca de 25 cêntimos por litro deste 23 de outubro e o preço do gasóleo caiu 30 cêntimos por litro desde a mesma data.