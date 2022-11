Orçamento de Medina é expansionista (e não é o único na União Europeia)

Quando Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia (CE), ladeado pelos comissários Paolo Gentiloni e Nicolas Schmit, apresentou esta semana a avaliação de Bruxelas às propostas dos Orçamentos do Estado dos países da zona euro, salientou que uma das prioridades para 2023 é “assegurar a consistência entre as políticas orçamental e monetária”. Com o Banco Central Europeu a subir juros para travar a inflação, “a orientação da política orçamental deve ser neutral”, vincou. Isto para não aumentar as pressões inflacionistas.

Contudo, embora a orientação orçamental projetada para o conjunto da zona euro seja neutral, bem como a evolução subjacente da despesa corrente primária líquida, o mesmo não acontece com muitos países da moeda única. Portugal incluído. Mas, também, a Alemanha.

