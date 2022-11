Número de clientes de telefone fixo continuou a aumentar no terceiro trimestre

Prossegue a tendência de aumento no número de clientes no telefone fixo. No terceiro trimestre de 2022, registaram-se cerca de 4,4 milhões de clientes com serviço de telefone fixo em Portugal, uma subida homóloga de 2,1%, de acordo com dados da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) divulgados esta sexta-feira, 25 de novembro.

A razão deste aumento - que, em termos brutos, foi de 89 mil novos clientes - prende-se, de novo, com a inclusão do serviço fixo nos pacotes vendidos pelas operadoras. “O crescimento registado é consistente com a tendência histórica estimada e está associado à continuada penetração das ofertas em pacote que integram telefonia fixa”, esclarece o regulador.

O tráfego entre telefones fixos, porém, caiu 17,2% face ao período homólogo, contribuindo para a diminuição de 15,3% no tráfego fixo total. A queda de 10,5% do tráfego entre fixo e móvel também contribuiu para este recuo.

Se o efeito da pandemia da covid-19 provocou “uma inversão da tendência de descida do tráfego que se vinha verificando desde 2013”, no terceiro trimestre deste ano houve “uma redução do efeito da pandemia sobre o tráfego telefónico fixo”, segundo a Anacom.

“Estima-se que o efeito da Covid-19 sobre o tráfego médio por acesso tenha sido +19,1% no terceiro trimestre de 2021 e de +13,3% no terceiro trimestre de 2022”, detalha.

Por mês registou-se uma média de “48 minutos por acesso, dos quais 32 minutos em chamadas fixo-fixo, 8 minutos em chamadas fixo-móvel e 2 minutos em chamadas internacionais”, explica a Anacom.

Porém, no terceiro trimestre, face ao período homólogo, por cada acesso foram consumidos, por mês, menos 10 minutos, ou menos 17,1%.

Declínio dos postos públicos

A omnipresença dos telemóveis e da Internet continua a provocar uma queda do número de postos públicos de telefone. Este caiu 10% no terceiro trimestre face ao período homólogo para os 13,1 mil, com uma queda de 13,8% no tráfego em minutos originado a partir destes postos.

Segundo a Anacom, “desde o quarto trimestre de 2004 o número de postos públicos diminuiu 72,5%”. E, desde o segundo trimestre de 2016, o tráfego em minutos a partir de postos públicos caiu 74,8%.

Esta “tendência decrescente [é] justificada pela substituição deste tipo de tráfego por chamadas de telemóvel e outras formas de comunicações suportadas na Internet”, explicita o comunicado.