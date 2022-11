Metro de Lisboa aumenta salários em 0,9% em 2022

O Metropolitano de Lisboa vai aumentar os funcionários em 0,9% com reatroativos a 1 de janeiro de 2022, assinando esta sexta-feira, 25 de novembro, o acordo de empresa com os trabalhadores, anunciou a empresa de transporte público.

“O Metropolitano de Lisboa assinou hoje [sexta-feira] com os sindicatos representativos dos trabalhadores o Acordo de Empresa para a Generalidade dos Trabalhadores, concluindo-se, assim, o Processo de Negociação Coletiva para o ano de 2022 que vinha decorrendo, com a atualização das tabelas salariais em 0,9% e cláusulas a ela indexadas, com pagamento de retroativos a 1 de janeiro de 2022”, avança a entidade.

Segundo o Metro, o acordo prevê ainda a atualização salarial “com início de efeitos a 1 de janeiro de 2023, de acordo com os valores que vierem a ser definidos no Orçamento do Estado 2023, continuando a decorrer o processo negocial para o próximo ano”.

A idade legal de reforma para os trabalhadores do Metro da capital também foi alvo de clarificação, “que passou a abranger, quer a idade normal de reforma, quer a idade pessoal de reforma”.

O documento prevê ainda prolongamento do Acordo de Empresa até 31 de dezembro de 2026.

“A obtenção deste acordo é fundamental para a estabilidade social na empresa e para a qualidade do serviço prestado, o que se refletirá positivamente na execução dos trabalhos em curso para a expansão e modernização da rede e na melhoria das condições de trabalho e bem-estar dos seus trabalhadores”, segundo comunicado da empresa.

"O Metropolitano de Lisboa agradece aos trabalhadores, cuja importância é decisiva", reforça.