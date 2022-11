Lisboa é a 11ª cidade mais atrativa para investimentos imobiliários

Lisboa é uma das cidades na Europa que beneficiou com a pandemia e mantém uma dinâmica no sector imobiliário que lhe permite subir 5 lugares para 11º numa lista de 30 cidades europeias, conclui um estudo da consultora PwC feito em parceria com o Urban Land Institute (ULI). Paris destronou Berlim como segunda cidade preferida para investir, com Londres a manter a liderança (ver infografia).

O agravar das pressões inflacionistas, o aperto no crédito, a guerra da Ucrânia e a perspetiva de uma recessão na Europa minam a confiança dos investidores imobiliários para o próximo ano. “No olho do furacão” é o título desta 20ª edição do “Tendências Emergentes no Imobiliário”, um estudo que mede o pulso às perspetivas do sector junto de 1036 profissionais a nível mundial.