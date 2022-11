Gazprom planeia aumentar investimento em 16% no próximo ano

O conselho de administração executivo da produtora de gás russa Gazprom aprovou, esta quinta-feira, um programa de investimento por 2,3 biliões de rublos (36,6 mil milhões de euros ao câmbio atual) em 2023, o que representa um aumento de 16% face ao investimento durante o atual ano, noticia a “Reuters”.

A empresa estatal russa disse que o dinheiro será investido no desenvolvimento da produção de gás em Yamal, Yakutia e Irkutsk, instalações de processamento de gás e no gasoduto Power of Siberia, que transporta gás russo para a China.

O anúncio do investimento segue-se a uma ameaça de corte feita na quarta-feira. Nas redes sociais a energética disse que alguns volumes de gás com destino à Moldávia estavam a ser retidos na Ucrânia e que, por isso, a partir de 28 de novembro, irá limitar esses envios.

De lembrar que, em agosto, a energética anunciou que, no primeiro semestre, lucrou cerca de 41 mil milhões de euros e voltou a pagar dividendos - depois da primeira pausa, no pagamento anual, desde 1998. No mesmo mês, a Gazprom disse esperar um aumento de receita este ano.