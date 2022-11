Catar em Portugal? Os interesses económicos valem milhões e passam pela EDP e um clube de futebol

Uma participação qualificada de 2,27% no capital da EDP - Energias de Portugal, avaliada em cerca de 400 milhões de euros, e uma posição de 21,67% no capital da sociedade anónima desportiva do Sporting Clube de Braga, estão entre os principais investimentos feitos pelo Catar em Portugal. Durante vários anos, o Catar assumiu também o papel de terceiro fornecedor de gás natural a Portugal.

