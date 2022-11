Bolsa de Lisboa fecha positiva em linha com a Europa

A bolsa de Lisboa encerrou positiva nesta quinta-feira, 24 de novembro, com o índice PSI a ganhar 0,16% para 5.880,12 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 10 desceram e cinco subiram, com a Galp a liderar os ganhos ao avançar 1,40% para 11,56 pontos.

Em terreno positivo ficaram ainda outras quatro cotadas de peso: a Jerónimo Martins (1,05% para 21,24 euros), a EDP Renováveis (0,97% para 22,92 euros), a EDP (0,67% para 4,51 euros) e o BCP (0,20% para 0,15 euros).

A Altri liderou as descidas e recuou 2,47% para 5,53 euros, tendo divulgado, após o fecho do mercado, que os seus lucros subiram 29,9% para 117,4 milhões nos primeiros nove meses de 2022, face a igual período de 2021.

Nas maiores descidas, a Greenvolt caiu 1,47% para 8,06 euros, a Semapa baixou 0,98% para 14,10 euros e os CTT cederam 0,93% para 3,18 euros.

Entre as cotadas com desvalorizações mais baixas, a Navigator perdeu 0,84% para 3,79 euros, a Sonae recuou 0,72% para 0,97 euros, a NOS desceu 0,71% para 3,92 euros e a Corticeira Amorim caiu 0,56% para 8,85 euros.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 0,78%, Madrid 0,68%, Milão 0,61%, Paris 0,42% e Londres registou uma ligeira variação positiva de 0,02%, num dia em que a bolsa de Nova Iorque está encerrada devido ao feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.