Alívio na crise energética afasta cenário de recessão na Europa

Quando, no início de setembro, foi partilhado nas redes sociais um vídeo mostrando a Europa a gelar sem o gás russo, a União Europeia (UE) enfrentava um dos maiores temores associados à guerra na Ucrânia: um corte no fornecimento de gás poderia levar a um racionamento energético, mergulhando a UE numa crise social e económica. Mas, dois meses e meio depois, a ameaça parece afastada, considera a Comissão Europeia (CE). Porque houve, entretanto, uma evolução que afastou os piores cenários de recessão e abriu a porta a um desempenho económico melhor do que o anteriormente esperado. Economistas ouvidos pelo Expresso apontam no mesmo sentido, ainda que a cautela impere.

