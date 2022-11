PSI sobe 0,41% e acompanha principais bolsas europeias

Das 15 cotadas que integram o PSI, oito subiram e sete desceram. A EDP Renováveis liderou as subidas com uma valorização de 2,21% para 22,70 euros.

A Altri subiu 2,16% para 5,66 euros, a Navigator avançou 1,22% para 3,82 euros e a Corticeira Amorim ganhou 0,79% para 8,90 euros.

Com valorizações mais baixas terminaram a Sonae (0,97 euros), a Galp (11,40 euros), a NOS (3,95 euros) e a Semapa (14,24 euros).

Em sentido contrário, os CTT ficaram no topo das descidas ao recuarem 0,77% para 3,21 euros e a Greenvolt caiu 0,61% para 8,18 euros.

Em terreno negativo, mas com desvalorizações inferiores a 0,50% ficaram a Mota-Engil (1,25 euros), a Jerónimo Martins (21,02 euros), o BCP (0,15 euros), a REN (2,58 euros) e a EDP (4,48 euros).

As principais bolsas europeias encerraram com ganhos ligeiros. Frankfurt subiu 0,04%, Madrid 0,07%, Londres 0,17% e Paris 0,32%.

A meio da sessão, a bolsa de Nova Iorque, permanece positiva, mas com ganhos modestos, na véspera do feriado do Dia de Ação de Graças. O Dow Jones avança 0,13% e o Nasdaq 0,30%.

Os investidores aguardam a divulgação, ao fim da tarde, das atas da última reunião da Reserva Federal norte-americana, em busca de sinais sobre a evolução da política monetária.