PSI segue em alta, com Galp a liderar os ganhos

O PSI, índice de referência português, encontra-se no “verde”, com uma valorização de 0,57% às 8h45 desta quarta-feira, e a Galp a liderar os ganhos.

Das 15 cotadas que compõem o índice, apenas quatro negoceiam em alta, mas a Galp - um dos “pesos pesados” (cotadas que mais influenciam o índice) - anima o PSI, ao avançar 1,01%, para 11,455 euros por ação.

Em sentido inverso, oito cotadas negoceiam no “vermelho”, nomeadamente as quatro “gigantes” que restam: grupo EDP, BCP e Jerónimo Martins - todas elas com ligeiros deslizes. Destas, é a EDP que mais perde, ao cair 0,22%, para 4,472 euros por ação, seguindo-se o BCP, que perde 0,2%, para 0,1527 euros.

Já a EDP Renováveis e a Jerónimo Martins deslizam 0,18% e 0,09%, respetivamente, para 22,17 e 21,1 euros por ação.

Lisboa contraria, assim, a Europa, uma vez que as principais praças se encontram no “vermelho” (à exceção de Madrid). Por exemplo, o índice de referência europeu, Stoxx 600, perde menos de 0,1%.